Palmeiras revê Deyverson, Scarpa e encara o Atlético-MG para colar no Botafogo

A 28ª rodada do Brasileirão é mais uma em que o Palmeiras segue sua perseguição ao Botafogo. O vice-líder da competição joga neste sábado, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, rival que tem Gustavo Scarpa e Deyverson, dupla multicampeã pelo time paulista. A bola rola no Brinco de Ouro, em Campinas, porque o Allianz Parque está reservado para o show do guitarrista britânico Eric Clapton.

"Espero que contra o Palmeiras agora eu possa fazer um gol também, porque eu estou doido para fazer um gol no Palmeiras", revelou Deyverson, o predestinado atacante, decisivo na última conquista da Libertadores do Palmeiras e decisivo também com a camisa do Atlético-MG, o qual colocou na semifinal da mesma competição com os dois gols na vitória sobre o Fluminense. "Com todo o respeito, mas eu quero fazer um gol, porque só falta o Palmeiras, de todos os clubes em que eu fiz gol, só falta o Palmeiras", disse ele à TV Globo.

Na perseguição ao Botafogo e atrás do tricampeonato brasileiro consecutivo, o Palmeiras tem 53 pontos. Está apenas a três do rival carioca, que também joga neste sábado, às 21h, diante do Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília.