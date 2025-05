Em jogo paralisado por suspeita de racismo, Operário-PR vence América-MG pela Série B

O Operário-PR venceu o América-MG por 1 a 0 na noite deste domingo, em jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi bastante disputada e marcada por um possível ato de injúria racial ainda no primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado pelo meia Boschilia.

Com o resultado, o Operário-PR respirou após um início ruim na competição. A equipe chegou aos sete pontos e subiu para a 14ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o América-MG, que poderia entrar no G-4 com uma vitória, estacionou nos nove pontos, na 10ª posição.

O Operário-PR começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Boschilia marcou um belo gol para colocar os donos da casa em vantagem. Daniel Amorim ainda acertou a trave, quase ampliando para os paranaenses. Mesmo atrás no placar, o América-MG pouco ameaçou o goleiro Elias.