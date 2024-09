Gabriel Jesus no Palmeiras? Foto em treino faz torcida sonhar com retorno

Uma foto publicada pelo perfil oficial do Palmeiras no Instagram após o treino desta quinta-feira (26) fez o torcedor alviverde sonhar com o retorno do atacante Gabriel Jesus, hoje no Arsenal.

O que aconteceu

O Palmeiras divulgou a foto dos vencedores do tradicional treino recreativo e a comemoração de Raphael Veiga chamou atenção. O meia posou ao lado dos companheiros com a chuteira junto à orelha, como se fosse um telefone. O perfil do Palmeiras brincou: "Quem tá na linha aí, Veiga".

Diversos torcedores relacionaram o gesto de Veiga com Gabriel Jesus, que comema seus gols com o "alô, mãe", e o camisa 23 entrou na onda. Veiga respondeu "Tava ligando pro Zé Rafael para perguntar se anotou a placa" e em seguida, fez novo comentário: "Gabriel Jesus, e ai? Kkk".