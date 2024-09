Xingamentos após empate do Santos com Novorizontino não abalam Carille: 'Estão nos apoiando'

Os xingamentos dos mais de 11 mil torcedores presentes à Vila Belmiro, nesta segunda-feira, após o empate do Santos, por 1 a 1, diante do Novorizontino, não abalaram o técnico Fábio Carille. O treinador preferiu destacar o apoio dos torcedores durante os 90 minutos.

"A vaia no final do jogo acho é válida. O que mudou nos últimos jogos é que durante as partidas estão apoiando. Antes estava atrapalhando, estavam sem paciência", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Com o empate, o Santos perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série B. O alvinegro chegou aos 50 pontos, mas fica um atrás do rival do interior. Sport e Mirassol, ambos com 46 pontos, completam o G-4 (grupo de acesso à Série A em 2025).

O Santos volta a jogar pela Série B no sábado, às 18 horas, mais uma vez na Vila Belmiro, em partida da 29ª rodada. O adversário desta vez será o Operário-PR.