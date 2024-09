Guarani e Ponte Preta se unem à Liga Campineira de Futebol por Lei Municipal de Incentivo

Principais clubes do interior de São Paulo, Guarani e Ponte Preta estão se unindo para buscar reforços e valorizar o futebol de Campinas. Os dois rivais e a Liga Campineira de Futebol vão anunciar o lançamento do projeto de lei municipal batizado de "O Resgate do Futebol Campineiro".

Com o PL, que será submetido à Câmara Municipal nas próximas semanas, os dois times de Campinas querem fomentar a prática esportiva na cidade e região, com foco em incentivos fiscais para empresas e pessoas jurídicas que apoiaram a causa. O projeto também pretende promover a inclusão social e incentivar práticas esportivas entre crianças, jovens e adultos da terceira maior cidade do Estado de São Paulo.

Pela proposta, se aprovada, os recursos arrecadados via o PL iriam ser divididos em 40% para o Guarani, 40% para a Ponte Preta e 20% para a Liga Campineira de Futebol Amador. Um dos pontos-chave do projeto é a implementação do Programa Municipal de Incentivo ao Futebol (PMIF), que irá estabelecer diretrizes de apoio financeiro e estímulo para clubes e atividades relacionadas ao futebol.

Como parte das exigências, Guarani e Ponte Preta devem manter projetos sociais contínuos destinados a crianças e adolescentes, envolvendo um mínimo de mil participantes. Esses projetos têm como meta a inclusão social por meio do futebol e a formação esportiva.

A Liga Campineira de Futebol Amador, por sua vez, terá a responsabilidade de criar melhores condições para o desenvolvimento do futebol feminino, garantindo apoio organizacional e estrutural para a realização de campeonatos e atividades voltadas para a formação e inclusão de mulheres no esporte.