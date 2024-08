Brentford oficializa a contratação de jovem atacante Gustano Nunes: 'Menino do Brasil'

O atacante Gustavo Nunes foi oficializado como o 33º jogador do País inscrito para o Campeonato Inglês. O jovem de 18 anos vai defender as cores do Brentford, que anunciou sua chegada nas redes sociais como "menino do Brasil" após sucesso com a camisa do Grêmio e com muita moral.

"O atacante Gustavo Nunes chegou ao Brentford vindo do Grêmio, da primeira divisão brasileira. O jogador de 18 anos assinou um contrato de seis anos, e o clube tem a opção de estender o acordo por mais dois anos", anunciou o Brentford.

Nas redes sociais, imagens de jogadas do reforço, a nova camisa, de número 39, e até um autógrafo do jogador para os torcedores. Gustavo Nunes foi chamado de "menino do Brasil" e apontado como responsável por "jogo bonito."

E os dirigentes do Brentford não escondem a satisfação com a contratação. "Estou muito animado por termos conseguido contratar Gustavo", disse o técnico Thomas Frank. "É outra boa contratação que lutamos com outros clubes. Ele é um ponta que pode passar pelos jogadores um a um. Ele é direto e pode criar", afirmou o comandante, sobre as características de Gustavinho em partir para cima dos marcadores driblando.

"Gustavo tem muito potencial e, claro, precisamos maximizar isso em todos os aspectos. Ele precisa de tempo para se estabelecer, mas esta é uma contratação muito emocionante", completou o comandante, ciente que o jovem carece de adaptação ao futebol inglês.

O Brentford frisou os feitos do garoto pelas categorias de base do Grêmio, a ida à final do sub-17 e a campanha do título invicto no título estadual sub-20. "Ele fez sua estreia pelo time principal do Grêmio em fevereiro de 2024, entrando como substituto no primeiro tempo e dando uma assistência no empate por 1 a 1 com o São Luiz pela Série A. Ele marcou seu primeiro gol seis dias depois, abrindo o placar na vitória por 6 a 2 sobre o Santa Cruz. No total, Nunes fez 20 jogos pelo Grêmio na primeira divisão brasileira, marcando três gols e dando uma assistência."