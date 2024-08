Santos: Carille evita 'embate' com presidente e explica ausência de Patrick

Após a derrota para o Avaí por 1 a 0, que tirou o Santos da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille evitou entrar em um "embate" com o presidente Marcelo Teixeira sobre a não utilização do meia Patrick, uma das contratações mais badaladas do clube para a temporada. O treinador enfatizou que a posição do atleta é uma das mais concorridas do elenco.

"Ele não vem jogando nem aqui na Vila e nem fora. Ele vem treinando muito bem. Tem o meu respeito e o respeito do grupo. Minha avaliação é técnica. A posição que ele mais pode jogar, na minha opinião, é na do Pituca. Nesta temporada, o Pituca vem fazendo uma temporada sólida. É ali que vejo o Patrick, jogando por dentro, vindo de trás. É ali que vejo o melhor lugar para ele", explicou.

A resposta do treinador está ligada à declaração de Marcelo Teixeira, quando foi questionado sobre Patrick pela imprensa. Na ocasião, o mandatário revelou ter tido uma conversa com o treinador sobre o atleta.