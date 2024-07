Série B tem terça-feira encorpada e com seis times brigando por posições na zona de acesso

Cinco jogos movimentam, nesta terça-feira, as disputas da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para o duelo direto pelo G-4 - zona de acesso - entre Operário-PR e Novorizontino. Além disso, América-MG e Vila Nova também têm partidas complicadas fora de casa, mas tentam continuar na cola do líder Santos, assim como Mirassol e Sport buscam figurar entre os quatro melhores.

As emoções começam logo às 19h, quando Operário-PR e Novorizontino se enfrentam no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O time paulista, que soma 26 pontos, defende a permanência dentro da zona de acesso e chega embalado por seis jogos sem derrota. Já o rival paranaense vem logo atrás com 25, mas tem um jogo a menos que os demais adversários.

No mesmo horário, Chapecoense e Sport duelam na Arena Condá. Os pernambucanos, que não perdem há três jogos e têm 24 pontos, focam em voltar a ficar perto do G-4. Já os donos da casa, que tem 18, buscam a reabilitação após derrota para o Novorizontino por 1 a 0 para seguirem fora da zona de rebaixamento.

Às 20h, outro duelo entre times que querem seguir na briga pelo G-4: Mirassol e Avaí jogam no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. Os donos da casa aparecem na quinta posição com 25 e estão apenas um da zona de acesso. O adversário vive um jejum de vitórias e vem de três derrotas seguidas, aparecendo em nono, com 23.

Mais tarde, América-MG e Vila Nova tentam seguir dentro do G-4. O time mineiro, na terceira colocação, com 27, visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, às 21h, tentando voltar a vencer após dois empates seguidos. Os donos da casa amargam a vice-lanterna, com 11.

Por fim, às 21h30, o Vila Nova, que está invicto há seis jogos e tem 28 pontos, visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para seguir na cola do Santos na briga pela liderança. O time campineiro viu sua invencibilidade chegar ao fim na rodada passada após derrota para o Paysandu (1 a 0) e com 20 pontos, tenta voltar a vencer para seguir longe da zona de rebaixamento.

A rodada seguirá com mais quatro jogos, dois na quarta-feira e dois na quinta. O Guarani encara o Amazonas fora de casa e tenta enfim acabar com os 12 jogos de jejum na Série B. Enquanto isso, o Goiás encara o CRB e quer voltar ao G-4.

Confira os jogos da 17ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

Chapecoense x Sport

Operário x Novorizontino

20h

Mirassol x Avaí

21h

Ituano x América-MG

21h30

Ponte Preta x Vila Nova

QUARTA-FEIRA

21h

Brusque x Paysandu

21h30

Amazonas x Guarani

QUINTA-FEIRA

21h30

Goiás x CRB

Ceará x Botafogo-SP