Charles Do Bronx revela desejo de fazer encarada com Makhachev ou Tsarukyan no octógono

Grande nome do MMA, Charles Oliveira pode roubar a cena no UFC 311, evento que acontece neste sábado (18), na Califórnia (EUA). Visando disputar o título do peso-leve (70 kg) novamente, o brasileiro já adiantou que estará presente na arena 'Intuit Dome' para assistir, de camarote, ao principal combate do show, entre o campeão Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, e revelou ter um desejo especial.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'SHAK MMA', 'Do Bronx' escancarou sua intenção de, no final do UFC 311, subir ao octógono para desafiar o vencedor da revanche entre os tops do peso-leve. E o posicionamento do brasileiro é válido, já que visa sacramentar o status de desafiante número um da categoria.

Vale pontuar que, até o momento, o UFC não oficializou Charles como próximo desafiante ao cinturão do peso-leve. De todo modo, o atleta, confiante, na segunda posição no ranking da categoria e tendo história com Makhachev e Tsarukyan (duas derrotas), classificou a realização de uma encarada com o vencedor da luta como uma possível garantia de 'title shot' na próxima rodada.