Diego Lopes revela plano de migrar para os pesos-leves do UFC no futuro

Desde que estreou no UFC, Diego Lopes rapidamente se tornou uma grande sensação da companhia. E isso veio através do sucesso desportivo e, também, pela alta frequência de lutas dentro do octógono. Em um ano e meio dentro da principal liga de MMA do mundo, foram seis duelos travados - uma média de um a cada três meses. Isso culminou em uma ascensão meteórica até o terceiro lugar do ranking dos pesos-penas (66 kg) e uma posição privilegiada para uma eventual disputa de cinturão. E, mesmo com o atual sucesso obtido, o brasileiro radicado no México tem planos que podem levar sua carreira em uma outra direção.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o especialista em jiu-jitsu revelou que possui a intenção de migrar para os pesos-leves (70 kg) no futuro. Com a filosofia de competir o máximo de vezes possíveis, Diego Lopes teria um leque maior de opções abrindo as portas para uma nova categoria. Para além do âmbito esportivo, o atleta de 29 anos ressalta que pretende submeter seu corpo ao menor desgaste possível, visando uma carreira longeva. Para isso, um corte de peso menos severo pode ser um bom ingrediente.

"Meu objetivo é lutar o máximo que puder. Quero ter uma carreira bastante ativa dentro do UFC. Já deixei o UFC saber também que, talvez, no futuro, eu possa subir para 70 kg. Não agora. Mas daqui a uns dois, três anos, quem sabe. Posso subir, fazer dinheiro e poder ter minha aposentadoria garantida (risos). Acho que pode ser definitivo (a mudança de categoria). Vai depender muito de como meu corpo vai responder. Estou amadurecendo, já vou fazer 30 anos, são 32 lutas e 32 cortes de peso. Então às vezes o corpo dá uma sentida. Mas não corto muito peso. Para o futuro, quero aproveitar. Não me desgastar muito no corte de peso e poder só aproveitar (as lutas)", revelou Lopes.