Mike Tyson admite que confundiu Hasbulla com um bebê; entenda

Uma das cenas mais inusitadas do mundo das lutas finalmente foi explicada. No ano passado, uma estranha interação entre a lenda do boxe Mike Tyson e a celebridade Hasbulla Magomedov chamou a atenção da comunidade dos esportes de combate. E de acordo com 'Iron Mike', tudo não passou de um mal entendido.

Em 2023, durante a gravação de um episódio do podcast 'Hotboxin', Tyson conheceu Hasbulla pessoalmente pela primeira vez. O jovem russo, de 22 anos, sofre de uma condição rara de nanismo e mede cerca de 1 metro de altura.

Sem saber da condição do russo, Tyson abraçou Hasbulla, o pegou no colo e distribuiu alguns beijos no rapaz. O vídeo do ocorrido logo viralizou na internet e muitas pessoas levantaram a hipótese do veterano pugilista ter confundido Magomedov com uma criança. Passados alguns meses, o ex-campeão mundial justificou sua atitude e confirmou a suspeita dos fãs.