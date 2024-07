Gregory Robocop relata treinos com algoz de Alex Poatan antes do UFC 304

Em outubro do ano passado, Gregory Rodrigues passou algumas semanas treinando ao lado de Alex Pereira, que viria a se tornar campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate na sequência. A parceria entre os compatriotas, apesar de produtiva, não foi para frente e 'Robocop' voltou a treinar integralmente na academia 'Kill Cliff FC', na Flórida (EUA), onde teve a ajuda de um antigo rival de 'Poatan' na sua preparação para o UFC 304, que acontece neste sábado (27), em Manchester (ING).

Com luta marcada contra Christian Duncan, Gregory Robocop contou com o auxílio de luxo de Artem Vakhitov, ex-campeão meio-pesado do 'Glory' e último algoz de Alex Poatan no kickboxing, durante seu camp de preparação para o UFC 304. O curioso relato foi feito pelo próprio peso-médio (84 kg), em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui). De acordo com brasileiro radicado na Flórida, o russo serviu como seu principal parceiro de 'sparring' e foi de extrema importância nos seus treinamentos.

"Fiz o treino 'full time' na Flórida. É até engraçado, eu não treinei com o Poatan, mas treinei com o algoz. Com um cara que já lutou com o Poatan, o Artem (Vakhitov), o último cara que lutou com ele no Glory - foi um a um (o placar da rivalidade deles). E esse cara, por coincidência, ele estava na Flórida, ficou umas três semanas lá e foi o meu 'main' (principal) sparring, fizemos vários sparrings, treinamos muito juntos. É um cara duríssimo, um cara super gente boa. Queria ter trazido ele comigo para cá, mas problema de visto, ele não tinha tempo hábil para isso. Mas foi um cara que me ajudou bastante nesse camp, um cara muito bom, muito duro", contou Robocop.