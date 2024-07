Astro do UFC revela torcida por cancelamento de Jake Paul vs Mike Tyson

Jake Paul vs Mike Tyson

Originalmente marcada para o dia 20 de julho, o combate entre o youtuber Jake Paul e o lendário boxeador Mike Tyson foi remarcada para o dia 15 de novembro, no estádio 'AT&T' do 'Dallas Cowboys', da NFL (liga de futebol americano), no Texas (EUA). O youtuber - dono de um cartel de dez triunfos e apenas uma derrota - chega para o duelo embalado por quatro vitórias seguidas em suas mais recentes apresentações.

Por sua vez, Mike Tyson volta ao ringue de boxe após quase quatro anos ausente do esporte. Depois de se aposentar profissionalmente em 2005 - com um currículo de 50 vitórias, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado) -, 'Iron', de 58 anos, competiu pela última vez em 2020, em uma luta de exibição contra o também ex-campeão mundial Roy Jones Jr, que terminou empatada.