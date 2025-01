COB vê em Pan-2031 chance de repetir case de sucesso do CT paralímpico

O CT Paralímpico Brasileiro fica no Parque Fontes do Ipiranga, zona sul de São Paulo, e tem instalações esportivas indoor e outdoor que servem 20 modalidades. São, ao todo, 95 mil metros quadrados de área construída, e tem área residencial com alojamentos com capacidade para 300 leitos, refeitório, lavanderia e um setor administrativo com salas, auditórios e outros espaços de apoio.

O investimento, em valores de 2016, quando da conclusão das obras, foi de R$ 264,272 milhões, sendo R$ 149,630 milhões do Governo Federal - por meio do Plano Brasil Medalhas - e R$ 114,642 milhões do Governo do Estado de São Paulo. O CT foi inaugurado em maio de 2016 e é o principal centro de excelência do Brasil e da América Latina e um dos melhores do mundo no esporte de alto rendimento.

Além dos pontos relacionados ao CT, o COB também pediu a Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, "melhorias nas instalações esportivas já existentes a partir de orientações técnicas" do próprio COB, inclusive em parceria com os investimentos que já vêm sendo realizados pelo comitê nos equipamentos que se encontram sob sua gestão.

O COB oficializou a candidatura conjunta em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quarta-feira (29). Foram 50 votos e 48 favoráveis — um não e outro em branco. Participaram do pleito 33 representantes de Confederações e 17 atletas da Comissão de Atletas do COB.