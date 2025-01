COB indica Rio/Niterói como concorrente brasileira para a sede do Pan-2031

Autoridades municipais e federais, além de membros da diretoria do COB e confederações participaram do evento. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói, e André Fufuca (Progressistas), ministro de Esporte, estiveram na sede do COB.

Representar o Brasil na disputa da sede dos jogos Pan e Parapan de 2031. Esse momento se torna mais emblemático da única cidade sul-americana que recebeu o Pan e Jogos Olímpicos, além de ter participado da organização desses dois eventos históricos. E justamente as marcas que elas deixaram na cidade me fazem estar nesse lugar, desta vez, ao lado da nossa cidade-irmã Niterói.

Eduardo Paes

Os Jogos Rio/Niterói 2031 serão a oportunidade de mostrar que o legado permanece vivo, que é possível, sim, avançarmos no desenvolvimento de áreas estratégicas para a cidade, e que estamos empenhado em desenhar um futuro de mais oportunidades através do esporte.

Rodrigo Neves

Projeto do Pan 2031

O comitê da candidatura de Rio e Niterói apresentou um planejamento à Assembleia. Guilherme Schleder, secretário de Esportes do Rio de Janeiro, e Isabel Swan, velejadora e vice-prefeita de Niterói, foram os responsáveis por mostrar o projeto técnico.

Foram tratados alguns pontos mais gerais do planejamento. Foi ressaltado o uso de instalações que foram construídas para os Jogos Olímpicos Rio-2016 e que a Vila dos Atletas será na região portuária do Rio. Além disso, foi apontada a ideia de jogos com "carbono zero", com o uso de VLT's.