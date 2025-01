Yane Marques, vice do COB, será a chefe de missão em Los Angeles-2028

A pernambucana terá a missão de liderar a delegação brasileira nas três principais competições multiesportivas do ciclo — Jogos Sul-americanos de Santa Fé, em 2026, Jogos Pan-americanos de Lima, em 2027, e Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Yane Marques disputou as Olimpíadas de 2008, 2012, quando ganhou o bronze, e 2016. Ela também tem duas medalhas em Mundiais e três em Pan-americanos. Ela se aposentou do esporte em 2016 e trilhou trajetória na gestão esportiva —é formada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Pública e fez o Curso Avançado de Gestão Esportiva e o Programa de Carreira do Atleta, ambos do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

Antes de ser vice do COB, foi vice-presidente da Comissão de Atletas do COB entre 2017 e 2020 e presidente da Comissão de Atletas de 2020 até o início de 2024. Ocupou o cargo de Secretária-Executiva de Esportes de Recife e, posteriormente, na Secretaria Executiva de Esportes Educacionais da Prefeitura de Recife.