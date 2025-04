Corinthians manda indireta para Palmeiras em teaser de novo uniforme e mostra fax com 'Mundial'

A vitória do Corinthians sobre o Racing de Montevidéu, pela Copa Sul-Americana, foi a última partida da equipe com o uniforme da temporada 2024/2025. Nesta sexta-feira, o clube publicou um "teaser" em suas redes sociais da nova camisa, que será utilizada até o início de 2026, inspirada no modelo usado no Mundial de Clubes de 2000. O alvinegro aproveitou a oportunidade para provocar o Palmeiras, seu maior rival.

No vídeo publicado nas redes do clube, a imagem de uma taça, em alusão ao Mundial de Clubes, sai impressa de uma máquina de fax. Na sequência, surge a frase: "O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim." O vídeo é uma referência à provocação de torcedores rivais com o Palmeiras, que buscam o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como um título mundial. O time alviverde exibe uma estrela vermelha acima de seu escudo no uniforme em alusão a este torneio.

Em 2007, a diretoria do Palmeiras alegou ter recebido um fax da Fifa, reconhecendo a conquista com o status de Mundial de Clubes. Na ocasião, a equipe contou com ajuda da CBF e políticos brasileiros, que fizeram apelos ao então presidente Joseph Blatter. Oficialmente, no entanto, a Fifa nunca conferiu esse status à Copa Rio. E, por isso, a partir deste dia, a expressão "Mundial por fax" se integrou ao vocabulário do torcedor brasileiro.