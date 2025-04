Pedri, do Barcelona, é eleito o melhor jogador do mês de abril no Campeonato Espanhol

Na temporada, são 51 jogos, cinco bolas na rede e sete passes para gol.

?? MAGO.

? ¡@Pedri es el ??????? ??? ??? de abril en #LALIGAEASPORTS!#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA

? LALIGA (@LaLiga) April 24, 2025

Restando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Barcelona é o líder da competição, com 76 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. O próximo compromisso da equipe catalã é no dia 3 de maio, sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Real Valladolid, no Estádio José Zorilla.