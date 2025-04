Courtois e Donnarumma? Rafael supera estrelas citadas por Zubeldía no SPFC

O técnico Luis Zubeldía rasgou em elogios ao goleiro Rafael, que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Libertad (PAR) na última quarta-feira. O argentino citou os goleiros de PSG (FRA), Manchester City (ING) e Real Madrid (ESP). Rafael, no entanto, supera dois deles no critério jogos sem sofrer gols.

O goleiro são-paulino já soma 137 jogos pelo São Paulo e não sofreu gol em 61 deles. A média é de 44,5% dos jogos com a chamada 'clean sheet', termo bastante utilizado na Europa e que significa jogo sem sofrer gol.