Dudu reclama de reserva no Cruzeiro e 'questiona' técnico Leonardo Jardim: 'Sequência boa'

Em meio ao momento turbulento no departamento de futebol pelos maus resultados, Dudu disse que, apesar de insatisfeito, vai acatar as determinações do chefe. "A gente respeita a opinião. A opção (diante deste cenário) é seguir trabalhando para voltar ao time", comentou.

Contra o Palestino, o atleta atuou por todo o primeiro tempo, mas acabou sendo substituído aos 20 minutos da etapa complementar. Nesta sua nova passagem pelo Cruzeiro, o jogador entrou em campo 17 vezes, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.

Ao lado de Gabigol, Dudu foi anunciado como um dos principais reforços para a temporada 2025. O clube investiu ainda em outros nomes de peso como o goleiro Cássio (que falhou no segundo gol contra o Palestino) e o zagueiro Fabrício Bruno. No entanto, a falta de resultados vem irritando a direção cruzeirense.

Pedro Lourenço, presidente da SAF do clube, fez cobranças ao CEO Alexandre Mattos por conta do desempenho do time e admitiu que o departamento de futebol cometeu muitos erros na montagem da equipe para a temporada.