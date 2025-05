Satisfeito com vitória em Novo Horizonte, Dorival quer Corinthians com 'controle do jogo'

A estreia no Corinthians com vitória em Novo Horizonte foi o que o técnico Dorival Júnior precisava para ter um ambiente tranquilo e poder implementar algumas mudanças na forma do time jogar. E uma das primeiras alterações, segundo o treinador, é a equipe ter o "comando do jogo".

"Quero o time com mais posse de bola e com paciência para trabalhar essa bola no campo ofensivo", disse Dorival, em entrevista coletiva após o triunfo, por 1 a 0, sobre o Novorizontino no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Outro ponto que preocupa o treinador é melhorar rápido o posicionamento do setor defensivo. Nesta quarta-feira, o técnico utilizou três volantes - Maycon, Charles e Alex Santana - com a intenção de proteger mais a zaga, que sofreu 33 gols em 29 jogos na temporada. Em Novo Horizonte, a meta do goleiro Hugo não foi vazada.