Real Madrid x Mallorca: onde assistir ao jogo da Supercopa da Espanha

Atual campeão, o Real Madrid pode igualar o Barcelona como o maior vencedor da Supercopa da Espanha. Com 13 taças, o time merengue igualará os 14 troféus do arquirrival se conquistar o bicampeonato nesta edição. Nesse cenário, o técnico Carlo Ancelotti chegaria às mesmas três conquistas de Pep Guardiola, ex-treinador do clube catalão.

Real Madrid x Mallorca -- Semi da Supercopa da Espanha

Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita

Data e horário: 9 de janeiro de 2025, às 16h

Transmissão: ESPN e Disney+