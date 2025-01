Globo Esporte com Fred terá novidade nas câmeras para aproximar público

Vocês vão até reparar na estreia que todo o take meu vai ser muito próximo para a pessoa passar na TV e olhar: 'mano, tem um cara ali que tá enchendo a minha tela'. É teste, eu não sei como é que vai ser, se o telespectador vai estranhar, mas a maioria dos vídeos que eu gravei nos últimos 10 anos sempre foi muito próximo da câmera. Quero estar próximo de quem está assistindo ali, então aqui não vai ser diferente.

Fred Bruno, novo apresentador do Globo Esporte

Fred estreia na apresentação do Globo Esporte em cinco dias, mas já está trabalhando no programa e convivendo na redação há algum tempo. O jornalista gravou entrevistas, chamadas e segue participando de várias conversas para deixar a nova casa com o seu estilo.

"Os preparativos estão a mil. Já estamos gravando um monte de coisa, deixando os quadros do jeito que a gente imagina, fazendo piloto, que é algo que eu nunca tinha feito na minha vida antes... Eu só chegava e já gravava. Aqui, a gente está preparando direitinho, mudando os enquadramentos, porque eu acho que a galera espera uma mudança. É bem importante a gente mostrar isso logo de cara", destacou.

Em casa

Fred está nos primeiros dias de Globo Esporte, mas já se sente em casa. O apresentador exaltou a boa recepção e liberdade que a equipe ofereceu a ele, sempre deixando claro que a prioridade era a autenticidade que conquistou tanta gente nos últimos anos.

"Desde o momento em que me contrataram, eles deixaram claro o quanto eles queriam o Fred, sabe? Na primeira reunião, dois dias depois da minha saída do Desimpedidos, falaram: 'A gente gosta muito do seu trabalho. Estamos querendo renovar a forma como a gente se comunica no Esporte, e queríamos muito que você fizesse parte do time'. Pô, nem imaginava isso. Achava que ia ter que entrar num padrão ali, mas é como se esse padrão não existisse. Eles fizeram questão de me deixar muito à vontade em todos os vídeos que eu estou gravando, as interações, as entrevistas", contou Fred.