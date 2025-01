Quem é o adversário que separa Fonseca do 1º Grand Slam da carreira

Já disputou a chave principal de Grand Slams em duas oportunidades (2023 e 2024), ambas em Roland Garros. Ele atua no tênis profissional desde 2016.

Em 2019, foi companheiro de treino de Roger Federer, Rafael Nadal e Daniil Medvedev no ATP Finals. O argentino não disputou o torneio que conta com os oito melhores tenistas da temporada.

Tirante tem quatro títulos de Challenger: Ambato (2021), Cuernavaca (2023), Bogotá (2023) e Cidade do México (2024). Ele encerrou a temporada 2024 com o vice-campeonato do Challenger de São Paulo, disputado em novembro.

O argentino conseguiu sua melhor colocação no ranking mundial em abril de 2024, quando alcançou a 90ª posição. Ele ingressou no top-100 pela primeira vez em fevereiro do ano passado e integra o top-200 desde março de 2022.

Thiago Tirante bateu dois adversários no qualificatório do Australian Open, Jurij Rodionov, da Áustria, e Titouan Droguet, da França. Esta é a primeira competição do sul-americano na temporada 2025.