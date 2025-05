Como Ancelotti empilhou taças, virou o mais vitorioso de sua era e atraiu interesse da seleção

Em sua primeira passagem pelo Real Madrid, o treinador também esteve com Casemiro. O volante já afirmou que Ancelotti foi um dos melhores comandantes que ele já teve em sua carreira.

Anos depois, já no Everton, Ancelotti treinou Richarlison, outro nome conhecido da seleção brasileira mais recente. Apesar de não ter conquistado títulos na equipe inglesa, o jogador diz ter vivido boa fase com o italiano. "O Ancelotti ganhou tudo na Europa", afirmou em entrevista em 2023. "Me ajudou muito no Everton, eu me sentia um fenômeno na mão dele, fazia gol sem parar. Me ajudou muito, virei parceiro e ia para casa no carro dele no fim de todo o jogo, me sentia até filho dele".

Por fim, em sua segunda passagem pelo Real Madrid, o treinador atuou com um verdadeiro batalhão canarinho. Além de Rodrygo, Éder Militão e, mais recentemente, Endrick, Ancelotti ajudou a fazer mais um brasileiro melhor do mundo: Vini Jr., que conquistou o The Best da Fifa na última temporada.