Neymar e Soteldo treinam na academia, e Santos segue preparação para pegar o Fluminense

A dupla Neymar e Soteldo desfalcou o treino do Santos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Os atletas permaneceram na academia, enquanto o restante do elenco seguiu a preparação para o duelo contra o Fluminense.

Ambos os jogadores realizaram exercícios de força na academia e não trabalharam com o grupo. O camisa 10 treinou sem restrições na última terça e deve reforçar a equipe contra o time carioca. O venezuelano também não preocupa e a tendência é que vá para o jogo.

Neymar, enquanto tratava um edema na coxa esquerda, desfalcou o Santos em quatro duelos. Além das duas rodadas iniciais do Brasileirão (Vasco e Bahia), o meia-atacante não jogou contra o Corinthians, pela semifinal do Paulistão, e contra o Coritiba, em amistoso no Couto Pereira.