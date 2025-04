Neto detona titular por erro na Sula: 'Não serve para jogar no Corinthians'

Neto não poupou críticas ao zagueiro Félix Torres, do Corinthians, durante empate de 1 a 1 contra o América de Cali na noite de ontem, pela Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O Craque Neto se revoltou com a falha de Félix Torres. O primeiro gol do América saiu em erro de marcação do defensor equatoriano, que não acompanhou Luis Ramos e deixou o camisa 9 livre para finalizar e abrir o placar em Santiago de Cali, na Colômbia. Já no fim do segundo tempo, Matheuzinho deixou tudo igual.

Durante transmissão do jogo na "Rádio Craque Neto", o ex-jogador disse que o zagueiro não serve para jogar no Corinthians. Ele citou ainda o valor pago pelo clube para contratá-lo e disse que ele não pode mais vestir a camisa alvinegra.