Casa vendida e dedo do meio a Perez: quem é o novo parceiro de Verstappen

Não vem de família rica, e os pais precisaram vender a casa para sustentá-lo no automobilismo —esporte tradicionalmente muito caro. Liam se mudou para a Europa para seguir o sonho e nem chegou a completar o ensino médio, já que estava focado na carreira de piloto, conforme contou ao podcast Talking Bull.

Meus pais e toda a minha família realmente deram muito, especialmente nos primeiros anos por meio de karts. Meus pais venderam a casa para que eu pudesse continuar correndo. É enorme. Eles deram absolutamente tudo para eu poder correr, mesmo apenas karts, porque é muito caro. Lial Lawson, ao podcast Talking Bull, da Red Bull

Já mostrou o dedo do meio a Pérez e deixou o mexicano revoltado. Os dois tiveram uma disputa quente por posição durante o GP do México que contou com o gesto ofensivo do neozelandês após ultrapassar o adversário. "O que esse idiota está fazendo? Ele pode fazer isso?", disparou Pérez. Depois da corrida, Lawson disse foi repreendido pelo pai e que se arrependeu do ato.

Liam já ficou em 5º no grid, e sua melhor posição em corridas foi quando chegou em nono —tendo estado três vezes no top 10. Ele largou em 5º no GP do Brasil deste ano, quando voltou a registrar sua melhor colocação até então na F1.

Ele surgiu como uma das maiores promessas do automobilismo. Aos 17 anos, já havia vencido na estreia em todas as categorias que disputou e despontou na F3 e F2 enquanto ia galgando dentro do time de juniores da Red Bull.