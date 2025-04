Flick elogia Barcelona e diz que permitirá comemoração de 1 dia por causa da Liga dos Campeões

Campeão da Copa do Rei após uma partida intensa contra o Real Madrid, com a vitória por 3 a 2 definida com um gol aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação neste sábado, o Barcelona terá pouco tempo para celebrar, já que na quarta-feira enfrenta a Inter de Milão pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O técnico Hansi Flick elogiou seus jogadores. "Lutamos muito", disse o técnico no campo da Cartuja enquanto os atletas davam a volta olímpica em Sevilha. "Tenho muito respeito por eles. Tivemos uma partida emocionante hoje, com duas equipes incríveis, e o time se esforçou até o fim", completou.

Questionado como seria a festa pelo título, já que o jogo contra a Inter de Milão será na quarta-feira, o treinador do Barcelona brincou: "Vou deixá-los (os jogadores) comemorar hoje, mas só por hoje".