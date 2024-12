Arsenal x Everton: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Arsenal recebe o Everton neste sábado (14), às 12h (de Brasília), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Emirates Stadium.

O confronto será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Arsenal ocupa a terceira posição do torneio, e tem chances de reassumir a segunda colocação se vencer o Everton. Com 29 pontos, a equipe comandada por Arteta está a apenas dois do Chelsea, vice-líder. Se bater o adversário desta rodada e o Blues de Londres perder para o Brentford, os Gunners podem voltar à cola do Liverpool. O líder do torneio, porém, possui um jogo a menos e 35 pontos, distante no topo.