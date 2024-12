'Surfar nas oportunidades': como Gabrielzinho aproveita o sucesso em Paris

Em cerimônia realizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) na noite de quinta-feira, o nadador ganhou o prêmio de melhor atleta do ano ao lado da também nadadora Carol Santiago.

Eu estou muito feliz com esse reconhecimento de todo o meu trabalho. Isso é maravilhoso, é uma recompensa de todo o trabalho que eu fiz no ano, de tudo que eu fiz em Paris, e ser coroado com mais esse prêmio para mim é muito especial. Paris foi mágico e espero que Los Angeles seja ainda mais especial.

Gabrielzinho.

O atleta também comentou sobre o quanto seu sucesso acabou influenciando jovens e pessoas com deficiência a praticarem o esporte.