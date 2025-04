Digno de Hollywood: Wrexham, de Ryan Reynolds, garante acesso à segunda divisão do Inglês

O conto de fadas do Wrexham, clube de Ryan Reynolds e Rob McElhenney e o terceiro mais antigo do mundo, continua. Diante de sua torcida no Estádio SToK Racecourse, no País de Gales, o 'meteórico' clube bateu o Charlton por 3 a 0 neste sábado e confirmou lugar na EFL Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês, pela primeira vez em 43 anos.

Adquirido pelos atores em 2021, o time engata uma sequência de três acessos consecutivos: em 2022/23, foi o campeão da National League, a quinta divisão; em 2023/24, vice-campeão da League Two, a quarta divisão; e agora, garantiu o vice-campeonato da League One, a terceira divisão, e mais uma promoção.

Os gols da partida foram marcados por Oliver Rathbone e Sam Smith, que anotou duas vezes, uma delas com uma 'pintura' de voleio. Sem tomar sustos em um duelo controlado, a torcida começou a festa antes mesmo do apito final e, no encerramento, invadiu o campo para fazer uma bela festa com o elenco.