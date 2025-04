Alan Patrick dá show, Internacional vira sobre o Juventude e entra no G6 do Brasileiro

O Internacional virou sobre sobre o Juventude por 3 a 1, neste sábado, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, Victor Gabriel (2) e Borré marcaram para o Colorado - todos com assistência de Alan Patrick. Batalla marcou o único dos visitantes.

Diante da vitória, a equipe gaúcha sobe, provisoramente, ao quinto lugar da tabela, com nove pontos. Porém, de acordo com o restante dos resultados, o time de Roger Machado pode cair algumas posições. O Juventude, por sua vez, caiu para décimo e soma sete unidades.

O Internacional volta aos gramados na próxima terça-feira (29) para enfrentar o Maracanã-CE, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o Juventude joga apenas no dia 5 de maio (segunda-feira), quando mede forças contra o Atlético-MG, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Brasileirão, às 20h.