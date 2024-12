Palmeiras x Fluminense: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Tricolor das Laranjeiras pode cair com duas combinações de resultados de 27 possíveis entre os que lutam contra o Z4: derrota para o Palmeiras, vitória do Athletico-PR contra Atlético-MG, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma; e o outro é derrota para o Palmeiras, empate entre Atlético-MG e Athletico-PR, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Palmeiras no Maracanã por 1 a 0 com gol de Jhon Arias.

Palmeiras x Fluminense - 38ª rodada do Brasileirão

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta, para SP) e Premiere (pay-per-view)

Provável escalação

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.