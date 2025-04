Com gol no fim, Ferroviária arranca empate com o Remo na estreia da Série B

O Remo, que estava chegando algumas vezes com escanteios, perdeu boa chance com Caio Vinícius, que cabeceou livre de marcação, mas para fora. Em outro contra-ataque da Ferroviária, Wesley Pomba quase fez, mas parou em grande defesa do goleiro.

Até que aos 37 minutos, o Remo abriu o placar. Em jogada rápida de contra-ataque, Pedro Rocha fica cara a cara com o goleiro e toca para Felipe Vizeu, que só completa para o gol. Ainda deu tempo de nova chance da Ferroviária, com Wesley Pomba, mas Rangel voltou a aparecer bem e fez a defesa.

Na volta para o segundo tempo, Wesley Pomba teve sua terceira oportunidade, mas parou novamente em Marcelo Rangel. A Ferroviária seguiu buscando o empate, com finalizações de Juninho e Quirino, mas sem tanto perigo.

De tanto tentar, porém, o time paulista foi premiado com um gol aos 49 minutos. Netinho cobrou falta e o centroavante Carlão aproveitou uma de suas poucas chances para desviar e definir o empate por 1 a 1.

Na próxima rodada, a Ferroviária fará seu primeiro jogo fora de casa, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), no sábado, às 19h. Já o Remo estreia no Mangueirão, em Belém (PA), diante do América-MG, no domingo, às 16h.

FICHA TÉCNICA