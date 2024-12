Internacional x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pela Globo (exceto SP, MG, GO, TO e CE), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo pode ser campeão nesta quarta. Para isso, basta vencer o Inter e torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro, no mesmo horário. Há um outro cenário favorável: empate contra o Colorado e derrota do Palmeiras.