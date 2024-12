Real Madrid x Getafe: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

O Real Madrid recebe o Getafe neste domingo (1°), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real Madrid vem oscilando na temporada. Apesar de já ter 30 pontos no Campeonato Espanhol, o time tem três derrotas e duas vitórias em seus últimos cinco jogos somando todas as competições. Os Merengues foram derrotados pelo Liverpool por 2 a 0 no meio de semana, pela Champions League.