Liverpool x Manchester City: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Liverpool recebe o Manchester City neste domingo (01), às 13h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Anfield, estádio dos Reds.

O duelo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Liverpool ocupa a primeira posição da Premier League e pode ampliar a vantagem para nove pontos do vice-líder. Em caso de vitória sobre o City, a equipe vai chegar aos 34 pontos e nove de distância do Arsenal, que atingiu a segunda colocação no último sábado (30), na vitória sobre o West Ham.