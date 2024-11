STU: Isadora Pacheco decide na penúltima volta e fatura tri brasileiro

Em uma final acirrada, Isadora recebeu 70.37 em sua melhor manobra realizada na quarta volta. A catarinense estava empatada com Fernanda Tonissi no ranking geral, mas a adversária ficou em quarto lugar em São Paulo com 70 pontos.

No Park masculino, Kalani Konig coroou o título brasileiro ao vencer a etapa paulista. Também catarinense, o skatista de 17 anos se tornou campeão já com a pontuação das semifinais disputadas no sábado (23).

Isabelly Ávila e Ivan Monteiro são campeões do Street

No Street feminino, a skatista Isabelly Ávila venceu a etapa de São Paulo e conquistou o título brasileiro inédito no STU. Kemilly Suiara ficou com a medalha de prata e Maria Lúcia levou o bronze.

A atleta de 20 anos liderou a final no Parque Cândido Portinari e venceu na última volta com uma manobra decisiva de 72.85 pontos. No ranking geral, Isabelly ficou na primeira colocação com 260 mil pontos.

A última prova do domingo foi o Street masculino. A etapa foi vencida por Gabryel Aguilar, e Ivan Monteiro garantiu o campeonato nacional ao ficar na terceira posição em São Paulo.