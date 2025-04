Em um clássico repleto de emoções, Roma e Lazio empatam pelo Campeonato Italiano

Em um jogo bastante disputado, Lazio e Roma empataram, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico, na capital italiana, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Lazio chegou aos 56 pontos na sexta colocação, enquanto a Roma é a sétima colocada, com 54.

O "Clássico da Capital" ratificou a tradição de um duelo bastante disputado, mas a Lazio foi melhor nos primeiros 45 minutos. O placar só não foi alterado por causa da bela atuação do goleiro Svilar, auto de três belas defesas. A Roma tentou equilibrar as ações, mas exagerou nas jogadas pelo meio, facilitando o trabalho do setor defensivo do adversário.

O segundo tempo começou eletrizante, com belas jogadas e lances ríspidos. Aos dois minutos, Romagnoli acertou firme cabeçada, após cobrança de falta pela esquerda de Pellegrini, para abrir o placar.