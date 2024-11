Manchester City x Tottenham: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Manchester City recebe o Tottenham, neste sábado (23), às 14h30 (de Brasília), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

O duelo será transmitido pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O City ocupa a segunda posição e, mesmo vencendo, não poderá ir a primeiro. Com 23 pontos, a equipe de Pep Guardiola precisa de um tropeço do Liverpool para voltar para a liderança da competição, já que os rivais somam 28 conquistados nos 11 duelos disputados. Os Reds enfrentarão o Southampton, lanterna do torneio, nesta rodada.