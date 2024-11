Elevador até pro carrão: como é prédio de luxo onde Neymar terá cobertura

O jogador Neymar comprou um apartamento de luxo em Dubai, cidade nos Emirados Árabes Unidos, por 200 milhões de dirhams, aproximadamente R$ 313 milhões. O residencial onde fica o imóvel tem previsão de lançamento para 2027.

Como é o prédio de luxo?

O residencial é fruto de uma parceria entre empresas automotiva e imobiliária. A fabricante de automóveis de luxo Bugatti se uniu à companhia de desenvolvimento imobiliário Binghatti para criar o edifício icônico, o Bugatti Residences by Binghatti. Segundo a construtora, "a fachada é caracterizada por linhas fluidas e curvas sutis que lembram a Riviera Francesa".

São 182 unidades em um edifício de duas torres. O projeto conta com 171 unidades Riviera Mansion, de dois a quatro quartos, e 11 unidades Sky Mansion Penthouse, que são as luxuosas coberturas, com cinco a oito quartos.