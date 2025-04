Auxiliar valoriza atuação do São Paulo em meio a ausências, mas lamenta empate: "Sensação amarga"

O Tricolor chegou ao confronto com seis baixas: Calleri cumpriu suspensão após ter sido expulso na última rodada, enquanto Arboleda (sobrecarga muscular), Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) também ficaram de fora.

Nas últimas três partidas, a comissão técnica de Zubeldía acumula três empates consecutivos entre todas as competições. O auxiliar mencionou as ausências dos atletas importantes, mas rechaçou a pressão no comando do São Paulo - que se fez ainda mais presente com as vaias da torcida após o apito final.

"Não, não (sobre a pressão). Nós somos conscientes do clube que estamos, com muita história, mística, um clube muito grande. Sabemos que é jogo atrás de jogo, onde temos que, obviamente, ganhar, conseguir os três pontos. Entendemos que se foram apresentando muitas dificuldades. Vocês sabem que temos seis desfalques, que são baixas importantes. Não são desculpas, mas é uma realidade. A equipe está se fazendo competitiva, está buscando somar três pontos", explicou Cuberas.

A competitividade demonstrada pelo São Paulo neste domingo também foi exaltada por Cuberas: "Nós da comissão, os jogadores, estamos com essa sensação amarga, porque queríamos ganhar. No outro dia na Libertadores, e hoje mesmo, vi uma equipe que se entrega, que não deixou de atacar, que buscou ganhar os jogos. Hoje foi mais parelho, sim, mas sempre entramos com a intenção de ganhar. Lamentavelmente, não pudemos ganhar, por isso temos que seguir trabalhando", destacou.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo chegou ao terceiro empate consecutivo e soma somente aos três pontos na Série A. A equipe são-paulina figura na 15ª colocação na tabela, mas ainda pode perder posições até o fim da rodada.

O São Paulo, agora, retorna aos gramados já no meio de semana mirando o primeiro triunfo no Brasileirão. O Tricolor mede forças contra o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em compromisso válido pela quarta rodada do torneio.