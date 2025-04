Atlético-GO empata no fim e impede a primeira vitória do Botafogo-SP na Série B

No minuto seguinte, o camisa 9 do time paulista teve a chance de ampliar quando roubou a bola no ataque e tentou uma cavadinha em Vladimir, mas parou no goleiro e em Pedro Henrique no rebote. Os goianos responderam apenas aos 33, quando Sandro Lima mandou de cabeça, para defesa de João Carlos, que evitou o empate.

Nos minutos finais, o Botafogo teve mais uma grande chance de ampliar com Alexandre Jesus, que de cabeça, parou em Vladimir, e no rebote, pegou mais uma de Jeferson e garantiu que o jogo fosse para o intervalo apenas em 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o jogo caiu em rendimento. As equipes não conseguiram criar boas chances, a não ser um chute de Jefferson Nem, que parou em Vladimir, aos 14 minutos.

E quando parecia que o jogo não teria mais emoção, aos 44, a zaga do Botafogo vacilou, Martínez recebu sozinho na esquerda, avançou na área e tocou na saída de João Carlos, garantindo o empate para o Atlético-GO.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada da Série B. Na quinta-feira, o Botafogo-SP volta à Arena Nicnet para encarar o Remo, a partir das 20h. Pouco mais tarde, às 21h, é a vez do Atlético-GO visitar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA