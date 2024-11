Anderson Silva diz o que Jake Paul precisa fazer para ganhar de Mike Tyson

De um lado, a lenda do boxe, de 58 anos. Do outro, um youtuber e boxeador de 27 anos que luta desde 2018. Quem ganha este embate? Anderson Silva não conseguiu definir.

É uma luta super interessante. Quando se fala de Mike Tyson, tudo pode acontecer. O Jake vem crescendo, criando o respeito dentro do esporte. Quando se trata de luta, qualquer um pode vencer

As casas de apostas americanas colocam Jake Paul como vencedor por ser 31 anos mais novo do que Mike Tyson. Mas o que pode fazer com que Paul vença um dos maiores boxeadores da história? Em entrevista ao UOL, Anderson Silva disse que o youtuber precisa apostar na movimentação.