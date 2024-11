Ginasta exalta 'pódio preto' com Rebeca e desabafa sobre perda do bronze

A ginasta norte-americana Jordan Chiles voltou a comentar a perda da medalha de bronze no solo nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta viu sua medalha ser retirada após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), desabafou sobre o "momento difícil" e exaltou o "pódio todo preto" formado por ela, a compatriota Simone Biles e a brasileira Rebeca Andrade.

Honestamente, tem sido muito, muito difícil compreender tudo o que está acontecendo. Finalmente consegui me sentir confortável de certa forma para falar sobre o que está acontecendo. Sinto que recentemente tenho tentado dizer a mim mesma que estou bem nos últimos quatro, cinco meses, e honestamente tem sido um momento muito, muito difícil. É difícil dizer a si mesmo que tudo vai ficar bem quando você sente que literalmente não fez nada errado. Jordan Chiles, ao programa de TV Today Show