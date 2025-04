Cuiabá começa caminhada na Série B do Brasileiro com vitória diante do Volta Redonda

O gol do Cuiabá veio após cobrança de escanteio: a bola desviou na primeira trave, e Bruno Alves apareceu livre para mandar a bola para o fundo da rede. A partir daí, os visitantes souberam controlar o jogo, mesmo com o adversário tendo mais posse de bola.

Na segunda etapa, o Cuiabá voltou mais organizado e criou boas chances para ampliar. Aos 11 minutos, Pedrinho fez bela jogada individual, driblou os defensores, mas finalizou mal na cara do gol. O atacante ainda teve outras oportunidades, mas parou na marcação fluminense.

A melhor chance do Volta Redonda no segundo tempo voltou a ser com Robinho, que, aos 39, aproveitou erro de passe do Cuiabá, mas não conseguiu finalizar com precisão. A resposta veio aos 45, quando Derik Lacerda apareceu bem na área, mas parou na defesa adversária.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá um desafio difícil em casa: enfrenta o Avaí na quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal. O Volta Redonda tenta se recuperar no sábado (12), às 19h, contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 1 CUIABÁ