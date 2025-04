Abel exalta vitória no Recife e volta a criticar o calendário brasileiro

O técnico Abel Ferreira valorizou a vitória do Palmeiras sobre o Sport neste domingo, quando o alviverde marcou de pênalti no final para bater o adversário por 2 a 1 na Ilha do Retiro. O português voltou a falar ainda sobre o futebol brasileiro ter "muitos jogos e poucos treinos".

O que aconteceu

O treinador do Palmeiras exaltou a equipe do Sport e valorizou vitória sobre o rival na casa do Leão. Abel Ferreira ainda falou sobre espírito dos atletas do alviverde, em atuar até o último minuto em busca do resultado.