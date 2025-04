Avaí empata com o Novorizontino em casa na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro

Fim de jogo no Estádio da Ressacada:@AvaiFC 1×1 @novorizontino #AvaíMinhaVidaMeuAmor pic.twitter.com/CoHfnbWI6Y

? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) April 7, 2025

O jogo

A equipe da casa inaugurou o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após erro da defesa do Avaí na saída de bola, Jean Irmer avançou pela intermediária, puxou para a perna direita e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Airton.

Já aos 24, Hygor aproveitou rebote de Airton e mandou para o fundo do gol, empatando a partida.