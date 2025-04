Ex-goleiro Marcos critica pênalti que 'salvou' o Palmeiras: 'Constrangedor'

Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desses. É constrangedor, do fundo do meu coração Marcos, ex-goleiro do Palmeiras

Marcão ainda disse que os jogadores até podem tentar cavar faltas e pênaltis, mas a tecnologia deveria servir para corrigir isso.

CBF, pessoal, deixem o juíz olhar o VAR, mano! Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara, pelo amor de deus Marcos

O ídolo palmeirense encerra o vídeo dizendo que ficou bravo assistindo à partida. "Nem sei o que falar, fiquei puto! É constrangedor um pênalti desse, do fundo do meu coração", repetiu o ex-goleiro.